Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске 19 января утром

Пробки в Иркутске 19 января утром на дорогах города. Фото: Яндекс.Пробки
Восьмибалльные пробки в Иркутске 19 января образовались на улицах города. Об этом сообщает Яндекс.
- Пробки в Иркутске 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.
Затруднено движение на Иннокентьевском, Иркутном, Глазковском мостах и плотине ГЭС. Проехать по Академическому мосту для автомобилистов не составит трудности, но вот подъездные пути к переправе этим утром преодолеть не так легко.
Пробки есть на улицах Маяковского, Старо-Кузьмихинская, Лермонтова, Декабрьских Событий, Седова, 2-я Железнодорожная, Боткина, местами на Байкальской (ближе к центру города).
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