Уголовное дело за неуплату алиментов завели на жителя Иркутской области Фото: Антон ФОКИН

285 тысяч рублей долга по алиментам на содержание своих трех сыновей накопил житель поселка Жигалово. Мужчина должен был выплачивать половину своих доходов до совершеннолетия детей, но в течение нескольких лет этого регулярно не делал. В итоге было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Сначала, конечно, были иные методы принуждения: судья назначил отцу 20 часов обязательных работ. Но отрабатывать сибиряк их не стал.

- Установив в действиях должника признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», дознаватель отделения судебных приставов возбудил уголовное дело и направил его в суд для рассмотрения по существу, - отмечают специалисты.

В скором времени мужчина предстанет перед судом. Ему грозят исправительные либо принудительные работы на срок до одного года, а может быть и арест до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года.

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