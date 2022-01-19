Трех мужчин задержали за кражу майнингового оборудования на 750 тысяч рублей в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трех мужчин от 20 до 22 лет задержали по подозрению в краже майнингового оборудования. Всего было похищено 15 машин стоимостью 750 тысяч рублей. Обвиняемые, отжав входную дверь, пробрались в загородный дом в одном из садоводств Иркутского района. Однако они не учли, что на участке было установлено видеонаблюдение. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники изучили записи с камер наружного наблюдения и узнали, что для совершения кражи, подозреваемые использовали автомобиль службы такси, на котором работал один из них, - рассказали в ведомстве. - Вскоре полицейские вышли на след фигурантов. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых сотрудники уголовного розыска изъяли похищенные машины для майнинга.

Выяснилось, что один из подозреваемых был знаком с владельцем дорогостоящего оборудования, поэтом знал, где тот хранит машинки и как проникнуть на его участок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сыщики устанавливают причастность молодых людей к другим преступлениям.

Задержали подозреваемых сотрудники оперативно-сыскного отдела совместно с коллегами из отдела полиции №10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» во взаимодействии с подразделением СОБР регионального управления Росгвардии.

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