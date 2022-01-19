Сборная России по конькобежному спорту начинает подготовку к Олимпиаде 2022 в иркутском дворце «Байкал» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заключительный тренировочный цикл перед Олимпиадой 2022 в Пекине начинает сборная России по конькобежному спорту. Уже с 20 января конькобежцы будут тренироваться в иркутском ледовом дворце «Байкал». Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В состав сборной России по конькобежному спорту вошли шестнадцать спортсменов. В соревнованиях среди женщин выступят Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова;

У мужчин за медали будут бороться Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Александр Румянцев.

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