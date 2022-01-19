Житель Ольхонского района перевел лжеинвесторам более 1 миллиона рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В декабре 2021 года неизвестная женщина позвонила потерпевшему и представилась менеджером финансовой компании. Она обещала ему большой заработок и житель Ольхонского района за неделю «вложил в инвестиции» более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Крупную сумму он взял в банке в кредит. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Однако, когда потребовалось вывести денежные средства, номер телефона «брокера» оказался недоступен. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в полицию, - рассказали в ведомстве.

После случившегося потерпевший решил предостеречь других людей, рассказав на видео о том, как он стал жертвой мошенников.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Полицейские просят жителей Приангарья быть осторожнее при заключении подобных сделок. Напомним, что похожий случай произошел с ангарчанкой 18 января. Тогда жительница Ангарска отдала аферистам более 1 миллиона рублей.

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