Стихийную свалку в районе поселка Большое Голоустное ликвидируют летом 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стихийную свалку в районе поселка Большое Голоустное ликвидируют летом 2022 года. Из областного и районного бюджетов на то уже выделено 5 миллионов рублей. Сейчас проходит конкурс для поиска подрядчика. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутского района. Напомним, скопившиеся отходы находятся на 105 километре Голоустненского тракта в Центральной экологической зоне.

– Отходы частично лежали на неразграниченных землях, а частично – на полосе отвода дороги, – рассказал председатель КУМИ Иркутского района Семен Чекашкин. - В 2019 году проводились мероприятия по ее очистке совместно с дорожной службой Иркутской области, в 2020 году ее убирали волонтеры и представители лесного фонда. Однако этих усилий было недостаточно. Недобросовестные граждане продолжали привозить и складировать туда мусор.

В связи с этим было принято решение о полной ликвидации свалки, рекультивации земли и о частичном закрытии территории. Также Семен Черкашин отметил, что работы начнутся весной. Закончить их планируют в течение трех недель. На месте стихийной свалки уже был проведен анализ почвы и проведено маркшейдерское исследование.

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