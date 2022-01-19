12 общественных территорий Иркутска переданы на содержание города. Фото: администрация Иркутска

С 1 января 12 общественных территорий в Иркутске переданы на содержание в МКУ «Городская среда». Там будут убирать снег, вывозить мусор, а также очищать фасады от незаконной рекламы и надписей, которые портят облик. Сегодня специалисты уже следят за порядком в 119 общественных озелененных территориях Иркутска. В большинстве из них установлены камеры видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Наша основная задача – сохранение и развитие общественных озелененных территорий города. Ежегодно количество благоустроенных пространств в Иркутске увеличивается. Поэтому мы просим иркутян бережно относиться к зеленым насаждениям и элементам благоустройства, – отметил директор МКУ «Городская среда» Антон Титков.

Так, в Октябрьском округе такими местами станут курсантская аллея на территории ИВВАИУ, а также озелененные территории на улицах Волжская, 14а и Красноярская, 73а. В Ленинском округе специалисты города будут следить за порядком на улицах Баумана, 212, 214 и Розы Люксембург, 227, 229. В Правобережном округе передадут сквер на улице Чехова, 3, клумбы вдоль центральной лестницы в микрорайоне Зеленый и площадь ракетчиков, а также сквер на пересечении улиц Дзержинского и Лапина. В Свердловском округе на обслуживание города переданы сквер «Микрорайон Первомайский, 75-76», видовая площадка «Глазково» на пересечении улиц Звездинская и Челнокова, микрорайон Академгородок (северная часть) от улицы Улан-Баторская до развязки Академического моста и Грибоедовская роща.

О случаях вандализма и порчи городского имущества необходимо сообщать в полицию. Информацию об уже сломанных скамейках или урнах горожан просят сообщать в МКУ «Городская среда».

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