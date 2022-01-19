Строительство детской поликлиники и женской консультации завершилось во втором Иркутске

Строительство детской поликлиники и женской консультации завершили во втором Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутске полностью достроили здание детской поликлиники и женской консультации ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО». Вскоре объект получит лицензию на осуществление медицинской деятельности. Сегодня завершается сборка мебели, медоборудования, компьютерной техники и серверов. Также идет подключение учреждения к интернету. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на осуществляющую полномочия министра здравоохранения Анну Данилову.

- Наша задача начать эксплуатацию учреждений в феврале, - отметил губернатор Приангарья. - Тем временем, еще есть мелкие недоделки по строительной части, также нужно усилить темпы монтажа оборудования. Поэтому сегодня поручил перейти специалистам на усиленный режим работы, чтобы уложиться в обозначенные сроки.

Также глава региона предложил привлечь волонтеров, которые в течение месяца будут помогать пациентам ориентироваться в новой поликлинике. Вместе с этим, будет ускоренно обучение персонала работе на новом современном оборудовании.

Напомним, строительство нового медицинского комплекса во втором Иркутске началось в 2019 году. Расчётная мощность детской поликлиники – 400 посещений в смену, женской консультации – 200 посещений. Из областного бюджета на строительство направлено 1,55 миллиарда рублей, 525 миллионов рублей выделено по поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина из резервного фонда страны на оснащение оборудованием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12 общественных территорий Иркутска переданы на содержание города. Там будут убирать снег, вывозить мусор, а также очищать фасады от незаконной рекламы. (подробности)

445 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 19 января. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 17 пациентов. (подробности)

Четыре кабинета закрыты в гимназии № 1 Иркутска из-за низких температур в классах.В учебных кабинетах температура опустилась ниже +18. (подробности)