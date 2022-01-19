В Балаганском и Тайшетском районах открыли две ледовые переправы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Помимо имеющихся 28 ледовых переправ появились две новые – в Балаганском и Тайшетском районах Иркутской области. Так же передвигаться по ледовым тропам можно в Тайшетском и Киренском районах – там их шесть, в Казачинско-Ленском – четыре, в Братском – три, в Катангском – две, и в окрестностях Бодайбо, Качуга, Нижнеудинска, Шелехово, Жигалово, Усть-Уде, Балаганске – там по одной. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Однако, несмотря на разрешение, выходить на лед нужно с учетом дорожных знаков, стоящих на берегу – по учету скорости и максимальной нагрузки на поверхность, правил перевозки грузов и пассажиров и режиме работы переправы, - напоминают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

При движении по ледовой дороге нельзя резко останавливаться, разворачиваться, обгонять соседние машины и заправляться горючим. По правилам безопасности при выезде на лед нужно отстегнуться, опустить стекла, открыть двери – в случае опасности это спасет жизнь.

Не следует забывать, что переправляться нужно строго по огражденной дороге и при хорошей погоде. В случае несоблюдения предписаний нарушитель будет оштрафован от пятисот до одной тысячи рублей Должностное лицо - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, юридическое - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В 2022 планируют запустить еще 51 в 17 муниципалитетах, 18 – областных, 33 местных.

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