7 детей пострадали в авариях на дорогах Иркутска за сутки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске 18 января произошло 6 ДТП, в которых травмы получили 7 несовершеннолетних. Около 13 часов в Октябрьском районе машина сбила 11-летнего мальчика. В момент аварии он переходил дорогу в неположенном месте, а рядом не было взрослых. С разницей в несколько часов подобные ДТП зафиксировали в поселке Маркова и деревне Карлук, где два ребенка 7 и 8 лет попали под колеса автомобилей. Они также переходили дорогу вне пешеходного перехода, но при этом были под присмотром. На 17-летнего подростка машина наехала на «зебре» в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кроме этого, за минувшие сутки произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали дети-пассажиры: за медицинской помощью обратились 7-летний мальчик из Усть-Илимска и 2 ребенка, 10 и 15 лет, в Тулуне, - рассказали в ведомстве.

Резкий рост числа аварий с участием детей волнует сотрудников ГИБДД. Полицейские напоминают, что безопасность детей на дороге – прежде всего ответственность взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ольхонского района перевел лжеинвесторам более 1 миллиона рублей. Случаев мошенничества с инвестициями в Приангарье становится еще больше. (подробности)

Трех мужчин задержали за кражу майнингового оборудования на 750 тысяч рублей в Иркутске. Их удалось вычислить по машине службы такси. (подробности)