Женщина погибла при лобовом столкновении Renault Duster и Acura MDX в Усть-Илимске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла накануне, 18 января в Усть-Илимске. Около 16:30 на улице Карла Марска, на выезде из города, столкнулись два кроссовера. По предварительной информации, 59-летий водитель Renault Duster не справился с управлением, из-за чего иномарку боком вынесло на встречку. Машина столкнулась с Acura MDX, за рулем который находился 41-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончалась 56-летняя пассажирка Renault, - сообщили в ведомстве. -Кроме этого, медицинская помощь потребовалась обоим водителям автомобилей и 7-летней пассажирке Renault Duster, которая в момент происшествия находилась на заднем сидении и была не пристёгнута ремнём безопасности.

Полиция проводит проверку по факту трагического ДТП. Выясняются все обстоятельств и причины произошедшего.

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