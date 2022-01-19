Студент иркутского вуза получил срок за продажу персональных данных Фото: Алексей БУЛАТОВ

20-летнего жителя Усольского района задержали за продажу персональных данных 40 пользователей телефонной компании неизвестному покупателю. За каждого он получил по 500 рублей. Прав по разглашению коммерческой тайны у него было. Об этом сообщают в пресс-службе Усольского районного суда.

- Парень устроился на работу стажером в контактный центр телефонной компании, - рассказали в суде. - Работал из дома. По должности имел доступ ко всем базам данных клиентов мобильного оператора. В трудовом договоре, который он подписал, был пункт о неразглашении коммерческих тайн третьим лицам ни во время работы, ни в течение трех лет после увольнения с нее.

Студент одного из иркутских вузов, видимо, захотел быстро подзаработать. И когда получил предложение через мессенджер согласился пойти на преступление. От его действий пострадали 40 человек.

В суде парень признал свою вину, поэтому ему смягчили наказание до 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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