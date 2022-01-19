Отопление отключат в части Ленинского и Правобережного округов Иркутска 20 января Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во избежание аварии в части домов Иркутска 20 января отключат отопление. Ремонт тепловой сети проведут в Правобережном округе по таким адресам, как Рабочая, 3б и Декабрьских Событий, 36а. Также работы пройдут в Ленинском округе. Об этом сообщают в социальных сетях Иркутской энергосбытовой компании.

- В Ленинском округе 20 января для проведения ремонта на тепловой сети в некоторых домах будут снижено давление и температура теплоносителя, - сообщают в компании.

Также в домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды.

Адреса, где 20 января в Иркутске не будет отопления.

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