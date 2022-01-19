В Иркутске неизвестные массово травят собак. Фото: К-9

В Иркутске массово травят собак. Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники питомника К-9. У животных наблюдаются судороги, пена из пасти и потеря ориентации. Горожан просят быть более внимательными к своим питомцам. Также ветеринары отметили, что в случае отравления на спасение питомца остается лишь полчаса. В эти минуты необходимо оказать первую медицинскую помощь.

- Во втором Иркутске сегодня травят собак, - рассказали на видео сотрудники К-9. – Выехали на место и забрали двух животных. Одну собаку довезти не успели.

В случае отравления ветеринары советуют поставить животному внутримышечно инъекцию пиридоксина, а также вызвать рвоту и в срочном порядке обратиться к специалисту.

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