«Можно ли пить алкоголь каждый день?»: на вопрос ответил доктор медицинских наук Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Можно ли употреблять алкоголь каждый день? Этот вопрос в ИА NEWS.ru задали профессору, доктору медицинских наук Сергею Хотимченко. В свою очередь он отметил, что допустимой дозы спиртного не существует. Однако 50 граммов горячительного напитка легко могут перерасти в 100, а затем даже этого будет мало.

- В организме здорового человека синтезируется каждый день около 10 граммов алкоголя. Но они сразу сгорают, и жизнь их составляют доли секунды, если не меньше, - рассказал Сергей Хотимченко. - Есть работы, говорящие о том, что можно выпить бокал вина в день, что это даже полезно, но это истории из жизни скорее. Говорят, что в вине содержатся полезные вещества, защищающие от атеросклероза, но это работы не с точки зрения доказательной медицины.

Также доктор медицинских наук отметил, что степень и скорость привыкания зависит от генетического кода человека. Однако даже маленькие ежедневные дозы спиртного угрожают перерасти в алкоголизм.

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