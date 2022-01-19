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Общество19 января 2022 11:25

Психолог раскрыл секрет пользы секса на первом свидании

Александра Миллер рассказал, как справиться со стрессом
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Психолог раскрыл секрет пользы секса на первом свидании

Психолог раскрыл секрет пользы секса на первом свидании

Фото: Иван МАКЕЕВ

Психолог Александра Миллер в беседе с ИА NEWS.ru раскрыла секрет, чем полезен секс на первом свидании. Она отметила, что зачастую любое знакомство оборачивается стрессом. Это мешает людям быть собой, а ведь секрет любых отношений – быть собой. Чтобы не усугубить положение, необходимо снизить значимость первого свидания и перестать пытаться понравиться.

- Секс на первом свидании допустим и хорош тем, что часто люди думают, что видят свою вторую половину первый и последний раз, поэтому полностью раскрепощаются в постели и убирают все барьеры, - добавила сексолог.

По её словам, также не следует сразу выставлять человеку всю свою подноготную, хвастаться или говорить о себе больше, чем следует, поскольку момент может быть не самым лучшим.

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