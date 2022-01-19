Преподаватель иркутского вуза услышал приговор за получение взяток со студентов

Преподаватель иркутского университета услышал приговор за получение взяток со студентов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутске приговор суда услышал преподаватель одного из вузов, который не только учил студентов грызть гранит науки, но и подзарабатывал тем, что брал с них взятки. Следователи доказали, что он предлагал студентам выполнить за них выпускную квалификационную работу за 30-45 тысяч рублей. После оплаты, студенты допускались к защите и успешно защищали свои работы.

- Мужчину признали виновным в 5 эпизодах по статье «Получение взятки должностным лицом», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Кировский районный суд Иркутска приговорил преподавателя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Помимо этого, ему теперь запрещено заниматься преподавательской деятельностью 2,5 года.

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