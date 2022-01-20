Небольшой снег выпадет в Иркутске 20 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 января снова порадуют горожан температурными показателями. В областном центре сегодня днем всего -6…-8. Это выше климатической нормы. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- Погода в Иркутске 20 января ожидается облачной с прояснениями, - говорят метеорологи. – Ветер дует переменный со скоростью 1-6 м/с, выпадет небольшой снег.

По данным Яндекса, выпадет 14% месячной нормы осадков. Атмосферное давление в Иркутске сегодня в норме – 728 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области будет с переменной облачностью, также осадками. Ветер 5-10 м/с. Днем в Приангарье -5…-10, если небо закроют облака, то -15…-20. Холоднее всего нынче на северо-востоке области, там -22…-27.

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