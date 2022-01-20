70 тысяч экспресс-тестов для выявления COVID-19 получила Иркутская область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятую волну коронавируса ожидают в Приангарье. Число заболевших снова растет, при этом в регионе набирает обороты и распространение омикрона. Новый штамм выявляют и у тех, кто вернулся с отдыха и у тех, кто не покидал малую родину. В связи с этим количество тестирований в лабораториях увеличили, также в регион поступило 70 тысяч экспресс-тестов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Они будут использованы для первичного обследования пациентов с подозрением на коронавирус, - отметили в регионально правительстве. – Надеемся на распределение федеральных средств для получения еще 100 тысяч экспресс-тестов.

Также в Приангарье усилят работу колл-центров и «горячих линий».

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