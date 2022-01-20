Иркутянин не расплатился за покупки и устроил стрельбу в магазине

Полицейские считают, что стрелял мужчина из пневматического оружия Фото: Иван МАКЕЕВ

Иркутянина, устроившего стрельбу в магазине на улице Дзержинского, задержали полицейские. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей и конфискация оружия вместе с патронами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Произошел инцидент в субботу 15 января. Мужчина зашел в магазин, взял с полки бутылку спиртного, оплачивать товар «покупатель» не собирался, а на выходе еще и пальнул в потолок.

- Продавец сразу же позвонила в полицию, - говорят в региональном МВД. – Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 18-летний иркутянин.

Вероятно, стрелял мужчина из пневматического пистолета. Все подробности сейчас уточняются.

- Был пьян, - пояснил свое поведение иркутянин.

В отношении нарушителя составлен административный протокол «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

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