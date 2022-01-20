Пожары сразу в двух саунах потушили за сутки в Иркутске Фото: архив "КП"

Пожары сразу в двух саунах Иркутска произошли за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сначала шесть пожарных расчетов выезжали в развлекательно-оздоровительный на улице Напольная. К их приезду трехэтажное здание полностью было наполнено дымом. Из комплекса эвакуировались четверо, из соседнего крыла здания еще 24 человека, в том числе 11 детей. Пожар был непростым, спасателям приходилось ползти в плотном дыму, чтобы разыскать место возгорания.

- Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания: большим количеством бассейнов, сложной планировкой помещений, наличием протяженных коридоров и отсутствием оконных проемов, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения города Иркутска подполковник внутренней службы Павел Козин. - По узким проходам в плотном дыму при высокой температуре звенья газодымозащитной службы передвигались ползком в поисках очага пожара.

В итоге выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из шести парных на первом этаже. Тушили пламя два с половиной часа. Пожар уничтожил внутреннюю отделку, мебель на площади в 48 «квадратов», помещения сауны все почернели от дыма.

- Еще один пожар произошел в сауне на улице Марии Цукановой в Иркутске под утро, 15 человек персонала и посетители также сами смогли эвакуироваться до приезда пожарных, - говорят спасатели.

Горело двухэтажное здание, вспыхнуло пламя также в парной. Огонь уничтожил все в помещении на площади в 20 квадратных метров, также повреждено чердачное перекрытие.

- По предварительной информации, в обоих случаях причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, - говорят в пресс-службе Главка. – Но это еще предстоит выяснить, будет проведен ряд пожарно-технических экспертиз.

Всего за сутки 19 января в Приангарье зарегистрировано шесть пожаров, еще четыре вызова на тушения было в ночь на 20 число.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08