Пьяный лихач на "Ниве" устроил гонки с полицейскими под Тулуном Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД в селе Гуран Тулунского района во время патрулирования заметили зеленую "Ниву". Полицейские включили проблесковые маячки и звуковую сирену, потребовав водителя остановить машину, но тот прибавил скорость и попытался скрыться. Лихача несколько раз просили прекратить погоню, но тот игнорировал слова сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе непродолжительной погони машина нарушителя съехала с проезжей части и оказалась заблокирована, - рассказали в ведомстве. - За рулем отечественного авто с явными признаками алкогольного опьянения находился 31-летний местный житель.

От прохождения медицинского освидетельствования лихач отказался. В отношении любителя пьяной езды составлены административные материалы за отказ выполнить требования полицейских.

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