8 амбулаторных детских центров откроют в Иркутской области в связи распространением омикрона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области в связи с распространением штамма омикрон создадут 8 амбулаторных детских центров. Об этом сообщил губернатор Приангарья полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву во время заседания координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории регионов, входящих в состав СФО.

- С целью разделения пациентов в Иркутской области были созданы амбулаторные ковидные центры, - сообщил Игорь Кобзев. - В настоящее время определены дополнительно восемь амбулаторных детских центров на базе детских лечебных учреждений. Таким образом, общее количество работающих амбулаторных центров составит 31.

Также глава региона отметил, что для снижения нагрузки на медиков будет задействован телемедицинский дистанционный консультативный центр для обеспечения аудиообзвона пациентов на дому. Вместе с этим будет внедрена практика дистанционной выписки больничных листов. Это позволит избежать очередей в поликлиниках.

Амбулаторные больные Иркутской области обеспечены лекарствами до конца января. Дополнительные средства на медикаменты, выделенные по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, вскоре поступят в регион.

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