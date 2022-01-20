Неисправимому сибиряку условный срок сменили почти на 4 года «строгача» Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жителю Аларского района вместо условного срока назначили реальный. 31-летний мужчина был дважды судим за пьяную езду. Во время отбывания условного наказания, его обвинили в хранении растительного наркотика в крупном размере. Сибиряк приобретал запрещенные вещества, а позже заготавливал. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Согласившись с доводами стороны обвинения о невозможности исправления подсудимого и необходимости изоляции его от общества, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы с отменой предыдущего условного осуждения, - рассказали в ведомстве.

Мужчине назначили 3 года и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима. Также после отбывания основного срока в течение года и 3 месяцев ему будет запрещено заниматься работой, связанной с управлением транспортом.

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