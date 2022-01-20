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Происшествия20 января 2022 4:22

Три ДТП на ста метрах трассы «Сибирь» произошли под Иркутском 20 января

Две машины съехали в кювет, еще две иномарки столкнулись друг с другом
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Три ДТП на ста метрах трассы «Сибирь» произошли под Иркутском 20 января

Три ДТП на ста метрах трассы «Сибирь» произошли под Иркутском 20 января

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утро 20 января в Приангарье выдалось снежным, что не могло не отразится на ситуации на дорогах. Так, около 10 утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», в районе поселка Мегет, произошло три ДТП на участке протяженностью 100 метров. Об этом «КП»-Иркутск» сообщили очевидцы аварий.

- На трассе «Сибирь» в сторону Иркутска образовался затор из-за трех ДТП, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» свидетель произошедшего. – Иномарка белого цвета и грузовик улетели в кювет, еще две иномарки столкнулись друг с другом, двигаясь в одном направлении.

Пострадали ли в результате ДТП люди – неизвестно. В ГИБДД сообщение о произошедшем не поступало. Информация уточняется.

Напомним, накануне, 19 января, в Госавтоинспекции водителей предупредили об ухудшении погоды в регионе. Так, из-за обильного снегопада, а также снежного наката и гололеда, в Нижнеудинском районе было затруднено движение большегрузов.

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