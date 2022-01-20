17-летнего иркутянина с переохлаждением спасли в заливе Ершовский

19-летнего иркутянина с переохлаждением спасли в заливе Ершовский Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

17-летнего парня спасли на льду Ершовского залива Иркутского водохранилища 19 января. В 19:00 оперативному дежурному региональной пожарно-спасательной службы поступило сообщение о компании молодых людей. При этом 17-летний подросток потерял сознание из-за переохлаждения. На место выехали 5 спасателей, в том числе врач. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Позвонившие на телефон службы спасения, находились в панике и не могли толком объяснить свое местоположение. Ведь в темное время суток на открытой местности на льду, в принципе, сложно сориентироваться, - рассказал спасатель 1 класса отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Сергей Власов. - Нам пояснили, что ребята пошли в поход, и их другу стало плохо. Они даже пытались развести костер для того, чтоб согреть товарища, но у них ничего не получилось. И когда они поняли, что не смогут самостоятельно оказать помощь пострадавшему, позвонили в спасательную службу.

Чтобы быстрее найти молодых людей поисково-спасательная группа на заливе Якоби разделилась. Первая на снегоходе шла по льду, а вторая на машине осматривала берег.

В пяти километрах от залива Якоби в районе мыса Лесопитомник в заливе Ершовский на льду были обнаружены шесть человек. Потерявшего сознание подростка на транспортировочных санях снегохода эвакуировали до берега. Остальные от эвакуации отказались. В машине спасательной службы пострадавшему оказали первую медпомощь и передали медикам скорой помощи.

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