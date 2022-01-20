В Иркутской области пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 по 27 января в Иркутской области пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная Дню снятия блокады Ленинграда. В этот период ветеранам-блокадникам окажут необходимую помощь, а жителям региона волонтеры раздадут материалы о подвиге жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на министерство по молодежной политике.

- Ключевой символ Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» - кусочек хлеба, который весит всего 125 граммов, потому что именно такая минимальная норма хлеба выдавалась на человека в день в самый трудный период блокады Ленинграда, - рассказала министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова. - В организации акции принимают участие волонтеры, социальные службы, спонсоры и благотворители.

А 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, школьникам, студентам, а также учащимся творческих секций проведут Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».

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