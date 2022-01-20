Больше 300 свертков с подозрительным порошком обнаружили у трех жителей Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские задержали трех жителей села Голуметь Иркутского района. Их подозревают в продаже наркотиков. По предварительной информации, они сбывали товар контактным способом, то есть передавая из рук в руки. А оплату брали наличными. Во время обыска жилья фигурантов было обнаружено больше трехсот бумажных свертков с порошком, по внешнему виду схожим с наркотическим. Содержимое направлено на экспертизу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Следствием возбуждено несколько уголовных дел по преступлениям, предусмотренным частями 1 и 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные сбыт, хранение наркотических средств), - отметили в ведомстве.

Одну из обвиняемых, которая неоднократно судима за подобные преступления, суд заключил под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Задержание подозреваемых провели оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области, совместно с коллегами и следователями Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» при силовой поддержке спецназа «Гром».

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