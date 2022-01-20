Театры из Прибайкалья готовы побороться за победу в конкурсе «Полюс. Золотой сезон»

Театральные коллективы из Иркутской области примут участие в седьмом по счету конкурсе «Полюс. Золотой сезон», который был объявлен накануне. В частности, Черемховский драмтеатр им. В.П. Гуркина представит на суд жюри свою новую постановку «Горка» о юной воспитательнице детского сада, которая пытается остаться человеком в потоке жизненного абсурда.

За шесть предыдущих сезонов конкурса «Полюс. Золотой сезон» иркутские театры становились призерами уже восемь раз. За победу театральные коллективы получают солидные гранты от золотодобывающей компании «Полюс».

«Мы всегда рады участвовать в конкурсе региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», - говорит директор Черемховского драмтеатра Татьяна Гаевская. - Это замечательная возможность показать свои постановки профессионалам театрального искусства, узнать новые веяния на театральной сцене, обменяться опытом с коллегами из других регионов. И, конечно, грантовая поддержка, которую оказывает компания «Полюс», помогает нам осуществить проекты, о которых мы даже не могли мечтать. Надеемся, что наш новый спектакль «Горка» о юной воспитательнице детского сада, которая пытается остаться человеком и личностью в потоке ежесекундного жизненного абсурда, получит высокие оценки у жюри конкурса».

7-ой конкурс театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» стартовал 19 января, заявки от театров принимаются до 10 марта. В нем могут принять участие театры, молодёжные творческие объединения и любительские труппы из регионов присутствия компании «Полюс» – Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Победители конкурса примут участие в фестивале современного искусства «Территория. Якутск», который впервые пройдет в столице Республики Саха (Якутия) 2–8 июня 2022 года.

«Конкурс существует более 6 лет и не раз доказывал свою важность в театральной среде. Каждый год к нам приходят конкурсные работы из Магаданской и Иркутской областей, Красноярского края и, конечно же, Якутии. Хотела бы отметить театры из Якутска, Мирного, Нюрбы, Нерюнгри, Алдана, которые выделяются своей особенной атмосферой, уникальной культурой. В этом году победители конкурса сами смогут познакомиться с театральной жизнью Якутии в финале - на фестивале «Территория. Якутск». Мы рады, что конкурс “Полюс. Золотой сезон” помогает находить новые интересные постановки и представлять их широкому зрителю. Предвкушаем новые открытия и желаем всем участникам удачи», — отметила директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева.

Общий грантовый фонд конкурса – 6 млн рублей, его разделят между собой шесть театров, которые войдут в шорт-лист конкурса «Полюс. Золотой сезон».