Штрафы за нарушения при отлове бездомных животных могут ввести в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Соответствующий проект закона внес в Законодательное Собрание региона глава региона Игорь Кобзев. Несоблюдением прав будут считаться: отсутствие видеосъемки процесса отлова и использование приспособлений или лекарств, несущих вред здоровью и жизни животного. Также штраф предусмотрен за неправильный порядок при содержании бродячих собак и кошек в приюте. К слову, на федеральном уровне административная ответственность за подобные нарушения не установлена. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Законопроект наделяет полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц службы ветеринарии, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными. Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться мировыми судьями Иркутской области.

Стоит отметить, что документ «Об административной ответственности за нарушение отдельных требований в области обращения с животными, установленных нормативными правовыми актами Иркутской области» разработан службой ветеринарии региона.

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