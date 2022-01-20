Российская сборная по конькобежному спорту начала подготовку к Олимпиаде 2022 в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

Первая тренировка российской команды по конькобежному спорту прошла в ледовом дворце «Байкал». В Иркутске стартовал заключительный цикл подготовки спортсменов перед Олимпиадой 2022. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Иркутской области.

- К приезду олимпийской сборной готовились тщательно. Были проведены специальные работы по подготовке льда. Это позволило сделать его более скользящим. Также закуплены дополнительные системы климат-контроля, - рассказал глава региона.

В Приангарье конькобежцы будут тренироваться неделю, а затем отправятся в Пекин.

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