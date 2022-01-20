В Иркутске долгожительница Галина Утюжникова отпраздновала 100-летний юбилей. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске появился еще один долгожитель. Галина Ивановна Утюжникова отпраздновала 100-летний юбилей. Возраст совершенно не мешает ей осваивать компьютер и писать мемуары. Родилась долгожительница 19 января 1922 года в селе Урейск Читинской области. После окончания медицинского техникума она трудилась машинисткой почтового отделения. В феврале 1942 года Галина Ивановна переехала в Иркутск, работала в «Востсибвзрывпроме». Сегодня она является членом Всероссийского общества инвалидов.

– Когда я вижу положительные изменения в Иркутске, мне на душе становится легче, - поделилась иркутянка. - Все должно быть для народа, для горожан. Очень мне нравится идея проводить киносеансы прямо на уличных площадках. Это правильно. И еще хочу отметить: строя будущее, всегда нужно опираться на историю.

За свою жизнь Галина Ивановна была награждена большим количеством орденов и медалей. В том числе Орден Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия с дня рождения В. И. Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне».

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