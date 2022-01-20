Жителей Улан-Удэ удивили танцы офисных работников на 16-градусном морозе. Фото: Надежда Базарова

Жителей Улан-Удэ этим утром удивило поведение сотрудников страховой компании. Дело в том, что в 9 часов, пока многие только спешили на работу, трудовой коллектив решил поднять себе настроение танцами прямо перед входом в офис. Люди гадали, к чему приурочен организованный флешмоб, но позже выяснилось, что так здесь проводят ежедневную зарядку. К слову, столбик термометра в это время опускался до -16 градусов. Видео быстро стало популярным в сети и за несколько часов набрало больше 70 тысяч просмотров.

- Правильное начало дня!

- Пока одни недовольны своей работой и ворчат, другие с утра молятся на свою работу коллективно.

- Берут пример с Китая и Южной Кореи. Молодцы, - оставляют комментарии под публикацией пользователи сети.

В свою очередь сотрудники компании пригласили жителей Улан-Удэ присоединиться к их коллективу, отметив, что зарядки у офиса они проводят каждое утро ровно в 9:00.

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