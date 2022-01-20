За некачественную уборку снега в Иркутске будут штрафовать подрядчиков Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В Иркутске за некачественную уборку снега подрядчиков будут штрафовать. Их работа взята на особый контроль. Во всех территориях назначены ответственные сотрудники комитета по управлению Правобережным округом, которые будут повторно проверять уборку во дворах, которую подрядчики выполняют совместно с управляющими компаниями, а также на дорогах и тротуарах округа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В отношении двух подрядных организаций, которые допустили образование снежных валов и наледи на тротуарах, составлены административные протоколы. Им будут выписаны штрафы в размере до 55 тысяч рублей, – отметила глава Правобережного округа Иркутска Татьяна Эдельман. – Мы очень признательны жителям, которые оперативно сообщают о том, что где-то образовалась наледь. Это позволяет нам тут же организовать работу подрядных организаций.

Ежедневно в областном центре идет мониторинг ситуации. Все обращения и жалобы жителей отрабатывают в оперативном порядке. Уборку тротуаров и пешеходных зон проводят как механизированным способом, так и вручную. При необходимости выполняют обработку противогололедными материалами. Также круглосуточно проводится посыпка магистральных улиц и вывоз снега во всех районах города.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала об иркутянке Анастасии Шумиловой, которая получила сильный ушиб ноги из-за плохо очищенной от снега лестницы на улице Партизанской. Девушка несколько дней не может выйти из дома. После обращения «КП» в администрацию областного центра проблемный участок убрали через пару часов.

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