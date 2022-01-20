Полицейские помогли водителю, попавшему в ДТП в 20-градусный мороз на трассе в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Едва не замерз в 20-градусный мороз водитель грузовика, который, возвращаясь из командировки попал в ДТП на трассе М-53 в районе деревни Тыреть. Его машина получила такие сильные повреждения, что ехать на ней дальше мужчина не смог.

- Приехавшие на место ДТП старший лейтенант полиции Сергей Орловайи лейтенант Артем Бадеев пересадили водителя в патрульный автомобиль, не дав замерзнуть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А затем вызвали технику, чтобы можно было эвакуировать его разбитый грузовик.

Руководители предприятия, которому принадлежит грузовик уже поблагодарили полицейских за помощь, а также за грамотное составление протокола, благодаря которому предприятию удалось быстро получить страховые выплаты и отремонтировать автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не хочу идти! Спасите!»: воспитательницы детского сада вырвали из рук похитителя 6-летнего ребенка (Подробности)