Чемпион НБА Тимофей Мозгов не помог московской «Руне» обыграть БК «Иркут» в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

В очередном матче Суперлиги Б баскетболисты иркутского «Иркута» встречались с лидером турнирной таблицы московской «Руной». Зрелищная встреча, которая проходила на паркете Дворца спорта «Труд» закончилась со счетом 77:64 в пользу иркутской команды.

Примечательно, что в составе «Руны» сейчас играет один из самых звездных российских баскетболистов последнего десятилетия Тимофей Мозгов. Почти всю свою карьеру 35-летний игрок провел в Национальной баскетбольной ассоциации. В НБА Тимофей Мозгов играл за такие известные клубы как «Нью-Йорк Никс», «Денвер», «Кливленд», «Лос Анджелес Лейкерс», «Бруклин» и «Орландо». В 2016 году в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов стал чемпионом НБА. За московскую «Руну» Тимофей играет с 2021 года.

Что касается «Иркута», то наша команда сейчас находится на 5-м месте в турнирной таблице.