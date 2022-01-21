Небольшой снег будет идти временами в Иркутске 21 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 января обещает быть снова вполне комфортной для сибиряков. Днем в областном центре временами будет идти снег, но температурные показатели снова порадуют иркутян. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- Погода в Иркутске 21 января ожидается с переменной облачностью и переменным ветром со скоростью 1-6 м/с, - говорят метеорологи. – Днем в городе -7…-9 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 734 миллиметра ртутного столба. Погода в Иркутской области 21 января также будет с переменной облачностью и небольшими осадками в виде снега. Ветер дует со скоростью 4-9 м/с, днем в Приангарье -7…-12. Если небо затянут облака, то столбики уличных термометров опустятся гораздо ниже, до -17…-22. Холоднее всего в пятницу на северо-востоке региона, там -20…-25.

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