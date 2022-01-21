Наркопритон закрыли в одном из общежитий Иркутска Фото: Ольга Крыльцова

В одном из общежитий в Свердловском районе областного центра полицейские накануне пресекли работу наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина не менее полугода предоставляла комнату наркозависимым для употребления запрещенных веществ, - говорят полицейские.

45-летняя подозреваемая ранее уже была судима за кражи и оборот наркотиков. Теперь ей снова предстоит предстать перед судом. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Иркутянке грозит до 4 лет лишения свободы.

ЦИФРА

25 наркопритонов закрыли в Иркутской области в 2021 году

Читайте также:

Больше 300 свертков с подозрительным порошком обнаружили у трех жителей Иркутской области. Трех жителей Черемховского района задержали по подозрению в сбыте наркотиков (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08