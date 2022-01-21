Стало известно, когда уберут елку в Иркутске из сквера Кирова. Фото: администрация города Иркутска

Если у вас нет еще шикарных фотографий с праздничной иллюминацией в сквере Кирова – пора поторопиться. В столице Приангарья начали убирать новогодние украшения. Стало известно, когда уберут елку в Иркутске - демонтаж главной зеленой красавицы города начнется в первый день февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- 1 февраля специалисты приступят к разбору главной новогодней ели, световых фигур и ледового городка в сквере, в это же время начнется демонтаж праздничного убранства на острове Конный, - отметили в мэрии.

В остальных общественных пространствах убирать новогодние украшения уже начали. Обещают управиться к 14 февраля. Но уберут не все, часть иллюминации на улицах города останется.

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