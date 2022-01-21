32 ледовые переправы действуют в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне, 20 января в Иркутской области начали действовать еще две ледовые переправы: в Киренске и в Катангском районе. Первая соединила микрорайоны Центральный и Пролетарск через реку Лену. Ее максимальная грузоподъемность – 5 тонн. Вторая переправа с грузоподъёмностью 60 тонн находится на реке Непе рядом с одноименным поселком. Всего в Приангарье работают 32 переправы. Все они обозначены вешками, а также информационными знаками и аншлагами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В зимний период 2021-2022 года на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы (18 областного и 33 местного значения) в 17 муниципальных образованиях области, -отметили в ведомстве.

Напомним, проезд по льду вне переправы запрещен. При первом нарушении следует предупреждение, затем – штраф. Для граждан его сумма варьируется от пятисот до одной тысячи рублей. Должностным лицам придется заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей, юридическим лицам – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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КОНКРЕТНО

Сотрудники МЧС России напоминают, что для безопасного пересечения водных объектов необходимо пользоваться только ледовыми переправами! В настоящее время действуют 32 ледовые переправы (Тулунский – 1, Бодайбинский –1, Казачинско-Ленский – 4, Катангский – 3, Качугский – 1, Киренский – 7, Нижнеудинский – 1, Братский – 3, Тайшетский – 6, Шелеховский– 1, Жигаловский – 1, Усть-Кутский – 1, Усть-Удинский – 1, Балаганский - 1).