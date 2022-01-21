Экспертизу 578 выявленных объектов культурного наследия проведут в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Градостроительный совет при губернаторе Иркутской области утвердил список выявленных объектов культурного наследия, которые в этом году пройдут государственные историко-культурные экспертизы. Это 578 зданий: 105 многоквартирных жилых домов, 103 разрушающихся или практически разрушенных объекта, а также дома, которые находятся в активно развивающихся туристических районах области. 49 из них расположены в областном центре на территории «Иркутских кварталов», 321 – в Ольхонском, Слюдянском и Иркутском районах. Экспертизу проведут аттестованные в министерстве культуры специалисты. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- На проведение экспертиз в этом году из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей, - рассказали в правительстве региона. - Объекты планируется разделить на лоты по районам. Самое большое количество выявленных объектов культурного наследия находится в Иркутске, Усолье-Сибирском, Жигаловском, Качугском и Усть-Кутском районах.

В феврале будет проведен конкурс для поиска подрядчика. Однако работу смогут провести только аттестованные минкультом специалисты. Таких в Иркутской области – 4.

Во время проведения экспертиз будут подводиться промежуточные итоги. Конечное решение о присвоении зданию статуса памятника истории и культуры будет выносить Градсовет. Сегодня в Приангарье такой статус имеют 734 объекта. Еще 4,4 тысячи являются выявленными объектами культурного наследия.

Напомним, согласно Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации, регионы должны провести экспертизы всех выявленных объектов культурного наследия до 2030 года.

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