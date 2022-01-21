Ликвидация сельхозпредприятия «Искра» в Иркутске продлена для погашения долгов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ликвидация сельхозпредприятия «Искра» продлена до марта 2022 года. Об этом сообщила глава регионального минимущества Марина Быргазова на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Приангарья. Это связано с необходимостью погашения долгов организации. Работа ликвидационной комиссии ведется в согласовании с правительством Иркутской области.

- Земельные участки, расположенные вдоль Байкальского тракта, на Чертугеевском полуострове, предназначенные для строительства региональных объектов, будут возвращены в собственность Иркутской области, также продаже не подлежат земли сельхозназначения, которые использовались предприятием в производстве, - сообщили в пресс-службе ЗС Иркутской области.

Напомним, решение о ликвидации предприятия «Искра», которое является собственностью региона, было принято в начале 2021 года. Работа по выводу предприятия из кризисного финансового состояния не дала результатов.

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