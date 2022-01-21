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Общество21 января 2022 3:48

Конгрессно-выставочный центр откроют в Иркутске

Для этого в районе «Сибэкпоцентра» будет улучшена транспортная инфраструктура
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Конгрессно-выставочный центр откроют в Иркутске

Конгрессно-выставочный центр откроют в Иркутске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современный конгрессно-выставочный центр планируют открыть на базе «Сибэкспоцентра» в микрорайоне Солнечный в Иркутске. На данный момент идет подготовка его проекта. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- До того, как проект реновации получит воплощение, необходимо разработать и реализовать комплекс мер по улучшению транспортной инфраструктуры на подъездах к «Сибэкпоцентру» – это поможет избежать возможных транспортных заторов, - отметили в администрации областного центра.

Поддержку в реализации проекта создания конгрессно-выставочного центра в Иркутске окажет "Туризм.РФ". Для этого в 2022 году государственная корпорация планирует направить финансирование в размере более 800 миллионов рублей.

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