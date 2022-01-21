Бойлерная детского сада загорелась в Казачинско-Ленском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Окунайский Казачинско-Ленского района произошел пожар на территории детского сада. Там загорелась бойлерная. В 11:40 сотрудники сообщили об этом в пожарно-спасательную службу. Благодаря тому, что помещение находилось вне здания, в деревянной постройке на расстоянии 15 метров, угрозы детям и воспитателям не было.Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Персоналом детского сада эвакуированы 28 детей, размещены в МОУ «Окунайская общеобразовательная школа №1». Всего эвакуировано 38 человек (10 человек персонала, 28 детей), - рассказали в ведомстве.

Огонь успел распространиться на площади 30 квадратных метров. Пламя повредило кровлю и стены. В 12: 15 открытый огонь был потушен. Оборудование бойлерной не пострадало. Позже будет проведён осмотр.

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