Серебряный призер Олимпиады иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал золото Гран-При ISSF в Хорватии. Фото: личный архив Артема Черноусова.

Еще одну награду в свою богатую коллекцию добавил иркутский стрелок, серебряный призер Олимпиады 2020 в Токио Артем Черноусов. Артем одержал победу на Гран-При ISSF по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят с 18 по 22 января в хорватской Осиеке.

- Артем Черноусов с большим преимуществом выиграл в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин, - сообщили в пресс-службе минспорта Иркутской области. – Таким образом, Артем принес России вторую медаль на этих соревнованиях.

Впереди у Артема Черноусова еще два выступления на этих соревнованиях. Он выступит среди смешанных пар со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной и в командных соревнованиях среди мужчин.

Напомним, на днях Артем Черноусов также завоевал золото и серебро в Гран-При ISSF в Словении. Впереди у иркутского стрелка не менее серьезные выступления . С 29 января по 7 февраля он будет бороться за медали чемпионата России и Кубка России в Ижевске. Победив на этих соревнованиях, Артем может получить путевку на чемпионат Европы.

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