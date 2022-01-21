В Иркутске полицейские помогли доставить полуторагодовалую девочку в больницу через пробки

Полицейские помогли доставить полуторагодовалую девочку в больницу через пробки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли доставить в больницу полуторагодовалую девочку, нуждавшуюся в срочной помощи медиков. На Култукском тракте, в районе села Смоленщина, к экипажу ППС подъехала машина, из которой вышел мужчина. Он рассказал, что его дочь упала и есть подозрение на перелом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативно добраться до больницы у родителей не получалось из-за сложной дорожной обстановки, - отметили в ведомстве.

Тогда старшие сержанты полиции пересадили девочку с мамой в служебный автомобиль и, включив проблесковые маячки, за несколько минут доставили ребенка в больницу.

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