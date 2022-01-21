Предприятие ЖКХ в Иркутской области задолжало сотрудникам несколько миллионов рублей

Предприятия ЖКХ в Иркутской области задолжало сотрудникам несколько миллионов рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Черемхово прокуратура установила, что предприятие жилищно-коммунального комплекса больше двух месяцев не выплачивала зарплату своим работникам. Перед 54 работниками образовалась задолженность в размере больше 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В связи с тем, что работодателем не было принято мер, направленных на погашение долгов по оплате труда, прокуратура направила материалы проверки в органы Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании, - отметили в ведомствах.

СК возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре региона.

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