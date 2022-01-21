В Усольском районе разыскивают пайщиков кредитной организации Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Усольском районе разыскивают пайщиков небанковской кредитной организации, которая располагается в Усолье с 2019 года и все это время оформляет займы для жителей. Офис также находились в нескольких городах региона: Иркутске, Братсмке и Усть-Илимске. Об этом сообщают в пресс-службе МО МВД России «Усольский».

- Для установления законности деятельности организации, Межмуниципальный отдел МВД России «Усольский» просит откликнуться пайщиков ПК «ПО Сберегательный центр», - отметили в ведомстве.

Людей, которые имеют отношение к организации, просят связаться с полицией Усолья по телефонам: 8 (39543) 5-10-39; 8 (39543) 5-10-48; 8-950-071-23-58;