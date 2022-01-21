Лихач на "Жигулях" устроил дрифт на пешеходной зоне 130-го квартала в Иркутске

Днем 21 января возле главного входа в ТЦ «Модный квартал» лихач устроил дрифт, рискуя задеть мимо проходящих прохожих. Видео опубликовали в одном из местных пабликов, за несколько часов оно набрало 45 тысяч просмотров. На кадрах видно, как машина на большой скорости заехала на площадь перед торговым центром и сделала резкий поворот.

В комментариях иркутяне возмущаются поступком молодого человека и предлагают выдать водителю метлу и лопату и отправить на общественные работы. Есть другое мнение – ввести штраф 200 тысяч рублей за порчу плитки.

Также пользователи сети отметили, что часто видят эту машину в районе 130-го квартала.

Как сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ГИБДД Иркутской области, проводится проверка.

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