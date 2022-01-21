Средняя зарплата учителей в Иркутской области увеличилась на 15%, а врачей на 8,6% Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в Иркутской области выросла на 9,1% и составила 44 998 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на министра труда и занятости региона Кирилла Клокова. В прошлом году была поставлена задача – обеспечить рост среднего заработка указанных категорий работников не ниже, чем на 6,5%.

Обеспечен рост средней заработной платы по всем категориям работников. Средняя заработная плата педагогов общего образования увеличилась на 15%, дошкольного и дополнительного образования детей на 7,8% и 6,9% соответственно, у педагогов, работающих с детьми-сиротами, уровень оплаты труда вырос на 13,7%, у работников учреждений культуры на 9,8%, рассказал Кирилл Клоков.

Зарплаты врачей без учета ковидных выплат увеличились в среднем на 8,6%, среднего медицинского персонала на 5,2%, социальных работников на 8,5%.

В 2022 году работа по повышению заработной платы работников бюджетной сферы будет продолжена. Напомним, что правительством региона принято решение об индексации размеров должностных окладов работников учреждений региона с 1 марта 2022 года на 4%.

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